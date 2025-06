Hermanos guatemaltecos piden a Trump el regreso de sus padres a EE.UU (video)

-

Los hermanos piden a Donald Trump el regreso de sus padres tras ser deportados.

El viernes 30 de mayo, Esvin y Rosmeri, pareja de esposos guatemaltecos, fueron detenidos por el Servicio de Control de Migrantes y Aduanas (ICE), en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Fue así como la vida de sus cuatro hijos: César, Josué, Valery y Beverly, dio un giro total, al quedarse solos en territorio norteamericano.

Sobre todo para Beverly, quien es la mayor con 22 años de edad. La joven tuvo que suspender su carrera de ingeniería para tomar las riendas del negocio familiar y hacerse cargo de sus hermanos.

Esvin y Rosmeri llevaban 22 años en Estados Unidos, donde formaron una familia y echaron a andar una empresa para subsistir.

Pese a que tenían un visado en trámite, la pareja fue deportada en junio pasado. Desde entonces, los hermanos guatemaltecos han utilizado las redes sociales para pedir el retorno de sus padres.

Al presidente Donald Trump

En un video que han compartido en TikTok, los hermanos aparecen con semblante de preocupación y tristeza mientras Beverly dirige un mensaje a Donald Trump, y a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Quizá no conozcan a mis padres, porque están ocupados. Pero hoy pedimos por su ayuda con la deportación de nuestros padres. Mi papá es trabajador, pagan sus impuestos, no son criminales", dice la joven.

El clip se ha viralizado con casi diez millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios de distintas partes del mundo.

Los esposos llegaron a territorio estadounidense como novios, en 2003. Luego, se casaron y tuvieron cuatro hijos, estableciéndose en Apopka, Florida.

Ahí, compraron una casa y crearon una empresa de cemento que actualmente brinda empleo a 16 personas.

Pese a varios años de esfuerzo por obtener un estatus legal, adicional a la reciente solicitud para una visa que ya se había calificado como legítima, terminaron deportados.

*Con información de LaRepública y BBC