"Herpeteando ando": Anfibios y reptiles en exhibición este sábado en zona 10

La Asociación Guatemalteca de Herpetología invita al público a la actividad "Herpeteando ando", un evento educativo crucial para conocer de cerca los anfibios y reptiles de la región.

En la cual conocerás y aprenderás más sobre anfibios y reptiles. Dicha actividad se realizará este sábado 8 de noviembre en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

La actividad será este sábado 8 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas. (Foto: Asociación Guatemalteca de Herpetología)

La cita es en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Mushnat Usac) y Jardín Botánico, en la avenida Reforma 0-43 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Mapa de la ubicación donde se llevará a cabo esta actividad educativa. (Foto: Mushnat Usac)

El valor de la entrada es de Q3 para nacionales y Q10 para extranjeros. Los asistentes del Congreso Nacional de Herpetología ingresan gratis. El costo del parqueo es de Q20.

¡Prepárate! Habrá stand informativos, exposición artísticas y entre los más esperado, se encontrarán especímenes vivos.