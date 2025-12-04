Esto opina la vicepresidenta Karin Herrera sobre los procesos electorales en la USAC

-

Vicepresidenta espera que se respete las decisiones de la comunidad universitaria.

La vicepresidenta Karin Herrera dio a conocer su expectativa sobre los procesos electorales en unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y afirmó que espera se realicen conforme a la normativa interna y sin contratiempos.

"A través de las redes sociales, me he enterado de algunos de los procesos electorales que se han llevado a cabo en la universidad. He celebrado que se hayan llevado a cabo", afirmó la vicepresidenta.

Añadió que, aunque actualmente está con permiso, continúa siendo parte del cuerpo docente y ha observado avances en su propia facultad, donde observó que "hubo una elección de un representante estudiantil, creo que también se ha convocado a otra elección para junta directiva".

La vicemandataria señaló que debe prevalecer el respeto institucional. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

"Lo que esperaría es que los que hayan sido electos, asuman los cargos, pues los que votaron por ellos decidieron", afirmó Herrera, quien recordó que ella misma enfrentó un proceso similar en 2015 cuando fue electa para el Consejo Superior Universitario (CSU).

"Hubo otro representante que interpuso un recurso porque no lograba acceder al cargo que había sido electo. Producto de ese recurso, nos convoca pues yo ya había sido electa, para que asumamos el cargo, así es que llegó al CSU", explicó la vicemandataria.

Insistió en que, por tratarse de una entidad de educación superior, debe prevalecer el respeto institucional, "respetar los tiempos" y mantener ese "compromiso con la población".

"La universidad tiene un lema que es, ir y enseñar a todos, y eso nos ha regido a muchos sancarlistas, entonces lo que se espera es que los que están a la espera de asumir, asuman, y los que no han sido electos, sean electos", indicó la vicepresidenta.

Subrayó que la certeza en estos procesos es clave para la institución y para el país ya que "por el bien de todos" se espera que "todo sea tal y como está legislado o reglamentado".