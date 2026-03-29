Hijas mayores de Aurelia Choc piden apoyo para repatriar cuerpos

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Luego de más de dos semanas del hallazgo de los cuerpos, las autoridades estadounidenses confirmaron que se trata de la familia guatemalteca que estaba desaparecida.

EN CONTEXTO: Revelan causa de muerte de presunta familia guatemalteca

Luego de que las autoridades confirmaran que los cuerpos hallados en una zona boscosa del condado de Baldwin, Alabama, Estados Unidos, pertenecen a Aurelia Choc Cac y a sus hijos Niurka Zuleta Choc y Anthony García Choc, sus familiares han expresado un profundo dolor y desconsuelo ante la tragedia.

Las hijas mayores de Aurelia Choc, recibieron la confirmación mediante pruebas forenses de ADN, lo cual puso fin a semanas de incertidumbre tras la desaparición de la familia, reportada a finales de enero.

Entre lágrimas, Lorena Choc, una de las hijas, manifestó que la familia ha quedado devastada. "Hemos perdido a toda mi familia. Nos lo arrebataron todo. Mi madre era todo para nosotros. Perdimos a mi madre y mis hermanos. No tenemos a nadie más", declaró.

La autoridades de Estados Unidos confirmaron que los cuerpos hallados son de la familia guatemalteca. (Foto: Redes sociales)

Más de Q160 mil

La joven Lorena afirmó que ella aún mantenía la esperanza de que sus parientes estuvieran vivos, pero ahora que la peor noticia se ha confirmado, sus esfuerzos están enfocados en poder recuperar los restos y darles cristiana sepultura, aunque en estos momentos resulta complicado.

"Queremos sacarlos, velarlos y contratar a una funeraria, pero yo no se cómo se hace eso. No tengo fuerzas y lo único que quiero es que los tres descansen en paz", dijo Lorena.

Según reportó el medio Univisión+, el costo del traslado, servicios funerarios y trámites necesarios supera los 21 mil dólares (más de 160 mil quetzales), una suma que las jóvenes no pueden cubrir por sí solas. Por ello, un pastor cercano a la familia creó una campaña de recaudación de fondos.

Las personas que deseen apoyar a la familia, pueden ingresar al sitio web https://www.gofundme.com/f/urgent-help-for-the-choc-family-support-for-funeral-expense para hacer un donativo.

Las hijas mayores de Aurelia Choc desean repatriar los cuerpos de sus familiares. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso

Aurelia y sus hijos fueron vistos por última vez el 30 de enero en su vivienda, ubicada en el condado Mobile, cuando los vecinos advirtieron la ausencia y notificaron a la policía estatal.

Los cuerpos se encontraron el pasado 11 de marzo, pero hasta más de dos semanas después, las autoridades confirmaron que pertenecen a la familia guatemalteca.

Desde el pasado 30 de enero se reportó como desaparecida la familia guatemalteca. (Foto: Archivo/Soy502)

La autopsia reveló que murieron de múltiples apuñaladas, presumiblemente en su propio hogar. Por el crimen, Héctor Gamiliel Argueta Guerra, de origen salvadoreño, permanece bajo custodia, acusado de múltiples cargos, incluido asesinato capital.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el móvil del presunto asesino, ya que él se ha negado a cooperar, por lo que los investigadores continúan examinando todas las pruebas disponibles.

El salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra es el único sospechoso del triple crimen y se encuentra detenido. (Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de Univisión y GoFundMe