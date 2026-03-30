Joe Baena, hijo de Schwarzenegger, gana primera competencia de fisicoculturismo

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y la guatemalteca Mildred Baena ganó su primera competencia de fisicoculturismo.
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Baena de 28 años obtuvo el primer lugar del campeonato estatal "NPC Natural Colorado", en las categorías "Peso Pesado en Cuerpo Abierto Masculino", "Físico Clásico para Principiantes" y "Físico Clásico para Principiantes", además del segundo lugar en la categoría "masculina clásica de físico, clase abierta C".
"¡Misión cumplida!", escribió en el post donde mostró fotos de sus músculos y las medallas obtenidas.
Durante su preparación Baena entrenó junto a su padre en el "Gold's Gym" de Venice Beach, California., fue ahí donde la estrella de "Terminator" inició su carrera como atleta, tras mudarse a Estados Unidos en la década de 1960, siendo considerado como uno de los mejores culturistas de todos los tiempos y ganado el título de "Mr. Olympia" siete veces y "Mr. Universo" previo a retirarse de la competición en 1980.
"Sufrí acoso escolar de niño, en primaria, secundaria y, aunque no tanto en preparatoria, me sentía como un marginado al principio", dijo explicando que tuvo mucho sobrepeso de finales de primaria a su adolescencia.
Su motivación para cambiar a una vida más saludable lo llevó a la competencia, recordando la época de oro de su padre.
Muchos fanáticos afirmaron que él y Arnold son como dos gotas de agua.
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