"Mi mamá morirá el domingo": Hijo ayuda a su madre a tener una muerte digna

Martha Sepúlveda es la primera mujer en Colombia que se someterá a la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal. Su familia apoya su decisión y la hace vivir a intensidad sus últimos días

Su hijo de 22 años, llamado Federico, está tranquilo al saber que su mamá no tendrá más dolor.

“Su reacción fue reírse... dijo: 'vea, tengo esta enfermedad y me muero en tres años'. Pero lo dijo de manera muy jocosa, muy divertida, haciendo bromas. Mi mamá siempre ha sido una persona muy abierta a la muerte. Ella siempre ha dicho 'yo no tengo miedo a partir, sino a la forma en la que voy a partir'”, contó su hijo al medio británico BBC.

Martha sabía que su muerta iba a ser lenta y dolorosa decidió poner fin a su vida y la justicia del país respetó su decisión y autorizó su designio.

"Soy una persona católica, me considero alguien que cree mucho en Dios, pero, repito, Dios no quiere verme sufrir y yo creo que no quiere ver sufrir a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos, para mí, la muerte es un descanso", añadió” en entrevista al medio colombiano Caracol.

Martha vive sus últimos momentos junto a su hijo. (Foto: Twitter)

Sepúlveda fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y su vida vida ha sido un tormento debido a los dolores que debe soportar. Por ello presentó su situación y el 6 de agosto su petición fue aprobada, ahora se siente más tranquila y feliz.

El domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana Martha dejará este mundo.

En el país del sur, la eutanasia fue despenalizada en 1997, se convirtió en ley en 2015 y en julio pasado, la Corte Constitucional extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por una enfermedad incurable o un padecimiento físico.

A la fecha se han realizado 157 procedimientos.

*Con información de BBC y Noticias Caracol