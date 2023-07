El hijo de LeBron James sufre paro cardíaco durante entrenamiento de baloncesto

-

El hijo de LeBron James, "Bronny", sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de baloncesto.

OTRAS NOTICIAS: LeBron James se corona como máximo anotador de todos los tiempos de la NBA

LeBron James Jr., conocido como "Bronny", fue trasladado de urgencia a un hospital luego de sufrir un paro cardíaco mientras entrenaba para el equipo de baloncesto de la Universidad del Sur de California (USC), confirma el diario AS.

Sin embargo, el portavoz de la familia informó que actualmente el joven de 18 años se encuentra en condición estable. Bronny es un estudiante de primer año, que siguió los pasos de su padre al entrar al mundo deportivo del baloncesto.

El joven tuvo que ser internado en cuidados intensivos. (Foto: Twitter/DSports)

Infobae reporta que la llamada al servicio de emergencias se hizo a las 9:26 horas del Lunes, desde el Galen Center de la USC. La emergencia se reportó como Código 3, que significa que se requiere asistencia médica urgentemente. El joven había colapsado y estaba inconsciente.

CNN informa que LeBron James (padre) dijo en una entrevista al Athletic en el 2022 que su último año lo jugaría con su hijo. "Esté donde esté Bronny, ahí estaré yo. Haría lo que fuera por jugar con mi hijo un año. No importa el dinero en ese punto."

"Necesito estar en la cancha con mi hijo, quiero esta estar en la cancha con Bronny. No quiero decir que haremos uno contra uno en un juego, pero me encantaría hacer algo al estilo de Ken Griffey Sr. An Jr. Sería increíble sin duda. Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA, así que si quiere hacer eso, tiene que trabajar para eso. Ya estoy aquí, solo lo estoy esperando", dijo James en la entrevista.