Lionel Richie abandona concierto en Minessota tras sentirse mal (video)

El artista abandonó el escenario y fue llevado de emergencia a un centro hospitalario.
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Lionel Richie, quien cumplió 77 años el pasado 20 de junio, abandonó el escenario luego de sentirse mal mientras actuaba frente a miles de espectadores en Minnesota.
El incidente ocurrió el 24 de junio en el Grand Casino Arena de St. Paul, donde Richie inauguraba una nueva edición de su gira "Sing Along All Night Long" junto a la banda Earth, Wind & Fire.
Según información publicada por el Minnesota Star Tribune, Richie llevaba cerca de una hora cantando cuando comenzó a sentirse mal. Mientras interpretaba uno de sus mayores éxitos "Dancing on the Ceiling", el cantante se sentó varias veces en el escenario.
Luego explicó al público que no se encontraba bien. "Cuando te sientes mareado, siéntate", dijo mientras se detuvo a reposar en la plataforma.
Finalmente, el cantante dijo que abandonaría el escenario por unos minutos; sin embargo, la espera se extendió y no volvió.
Cerca de 40 minutos después, el saxofonista Dino Soldo apareció frente al público para confirmar que el cantante no regresaría. "Desafortunadamente, Lionel no se siente bien. No podrá continuar. Después habrá más información disponible".
Hasta el momento no se ha informado de una condición médica grave. Una de las primeras explicaciones sobre lo ocurrido apuntó a un problema relativamente menor.