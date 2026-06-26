Explo 2026: Tres días de música y adoración con grandes artistas

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Los fanáticos de la música cristiana cuentan las horas para vivir la Explo Music Fest 2026, que arrancará este viernes 26 de junio con la primera noche de mucha música y adoración en el templo de la Fraternidad Cristiana de Guatemala, ubicado en Ciudad San Cristóbal.

Hace apenas unas semanas se agotaron todos los boletos para este megaevento, que reúne a grandes artistas del género cristiano a nivel nacional e internacional. Se espera que cada día de concierto tenga un ingreso aproximado de unas 9 mil personas.

Desde este viernes hasta el domingo 28, la velada iniciará a las 6:00 de la tarde y terminará alrededor de las 10:30 de la noche. El brazalete, que representa el boleto de ingreso, no se debe quitar de la mano debido a que servirá para estar en los tres días.

Estos son los artistas confirmados para los tres días en la Explo 2026. (Foto: Explo)

Majo y Dan, Madiel Lara y el grupo australiano Planetshakers, serán los primeros en abrir la edición 2026 de la Explo. El sábado estarán Evan Craft, Gabriel EMC y Miel San Marcos. Para finalizar, Juan Carlos Alvarado, Blanca y Alex Zurdo, pondrán el broche de oro a la maratónica jornada de música en La Frater.

La organización del evento ha recomendado poder llegar temprano al lugar para evitar aglomeraciones. Sobre todo para los fans que compraron boletos en general, ya que los asientos no están numerados como la categoría VIP.