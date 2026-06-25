Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Por tercer año consecutivo, Banrural recibe Galardón de Oro FHA

  • Por Redacción comercial
25 de junio de 2026, 11:12
(Fotografía cortesía: Banrural)

(Fotografía cortesía: Banrural)

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), anunció que el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) le otorgó el Galardón de Oro FHA 2026 por ser la entidad aprobada con el mayor número de viviendas de interés social aseguradas dentro del sistema FHA.

Recibir este galardón por tercer año consecutivo nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto. Detrás de cada vivienda financiada hay una familia que cumple el sueño de tener un hogar propio y digno.
Juan Luis Fonseca
, gerente general de Banrural.

El galardón, recibido por tercer año consecutivo, fue entregado el pasado viernes diecinueve de junio a Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural, quien destacó que este logro refleja el compromiso histórico de la institución con el desarrollo de las familias guatemaltecas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar