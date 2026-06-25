Por tercer año consecutivo, Banrural recibe Galardón de Oro FHA

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), anunció que el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) le otorgó el Galardón de Oro FHA 2026 por ser la entidad aprobada con el mayor número de viviendas de interés social aseguradas dentro del sistema FHA.
El galardón, recibido por tercer año consecutivo, fue entregado el pasado viernes diecinueve de junio a Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural, quien destacó que este logro refleja el compromiso histórico de la institución con el desarrollo de las familias guatemaltecas.