Las anécdotas de Cordillera de Fuego contadas por Jayro Bustamante

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El cineasta Jayro Bustamante, junto a los actores Guillermo Cuyún y Enrique Salanic contaron anécdotas de la realización de "Cordillera de Fuego", la película guatemalteca que no puedes perderte.

Cuyún y Salanic revelaron su experiencia y su nueva forma de ver la vida tras sus interpretaciones actorales, en esta historia, donde una comunidad cambia completamente tras una aparición inesperada.

Para Jayro Bustamante los volcanes han formado parte de su vida. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

"Cordillera de Fuego habla del nacimiento de un nuevo volcán en Guatemala y de cómo podríamos reaccionar ante esta maravilla, creo que el reto más grande fue recrear una comunidad, una familia, una institución, pero también fue el placer más rico, tenemos actores locales, intergeneracionales, a los abuelos, a los papás, a los hijos y a los nietos, todos pasaron por la Academia Ixcanul, donde, incluso, aprendieron a ser actores de riesgo, al ser un tema enfocado en catástrofes", inició Jayro.

Para el realizador los volcanes han tenido que ver con su niñez y su vida.

"Cuando vi mis dibujos de niño me di cuenta que nunca dibujaba un paisaje sin el triángulo, los volcanes son la esencia de lo que somos los guatemaltecos, en este rodaje me enteré además que no solo hay 33 volcanes, hay aproximadamente 380 formaciones volcánicas en el país".

"Si bien es cierto que me gusta trabajar con gente local, también hay una intensión detrás y es que me gusta crear iconos, en Guatemala nos hace falta tener representantes desde la cultura, necesitamos apoderarnos de ese espacio negativo que tienen los políticos que no nos dejan nada enriquecedor y creo que así es como mejor funcionaría".

Oficial.

¿Cómo nace la película Cordillera de Fuego?

"Nace desde la narrativa que se maneja en Guatemala, hablando de catástrofes naturales, cuando en realidad son fenómenos naturales y catástrofes sociales, teníamos ganas de hacer esa diferencia y de quitarle a la población la responsabilidad, estamos acostumbrados a recibir la carga: si hacen esto no pasa aquello".

"Esta vez las instituciones se portaron bastante generosas con nosotros, incluso las que se especializan en catástrofes sociales se abrieron y nos dijeron cómo pasan las cosas y las razones, fue muy rico trabajar con gente que sabía poner luz al problema, sin señalar a alguien, sino desde tratar de ayudar".

Los actores de "Cordillera de fuego" invitan a no perderse la película. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

Así actuaron en "Cordillera de Fuego" Guie Cuyún y Enrique Salanic

"Interpreto a Donaldo, el alcalde auxiliar de la comunidad, hice un casting y me llamaron para la Academia Ixcanul, hicimos pruebas y ahí empezó el viaje, hicimos la comunidad, estuvimos ensayando hasta que empezó el rodaje, vivimos juntos con Quique, en la misma casa, y compartimos un montón, aquí somos amigos y hermanos pero en la película no tanto", contó Guie.

Guillermo "Guie" Cuyún es Donaldo, el alcalde auxiliar en "Cordillera de Fuego" (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

"Cordillera es una experiencia para que los guatemaltecos se vean reflejados, una experiencia para ampliar la conciencia, reflexionar sobre lo que somos como guatemaltecos, me llevó al autoconocimiento, a conectar con otras formas de ver la vida, es enriquecedor, si te conoces poco puedes actuar poco, si te conoces mucho puedes saber de lo que eres capaz y esto amplió mi ser".

"Algo que aprendí fue pedir permiso, ahora, cada vez que ingreso al lago, es como si vas a una casa, no entras así nada más, igual es con la naturaleza, creo que por vivir en la ciudad perdemos la conexión, darme cuenta de eso fue liberador, llenarme de esa energía es otra cosa", concluyó Guie.

Enrique Salanic es "Alex", el líder comunitario. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

"Interpreto a Alex, líder comunitario, queremos que la gente vea la capacidad artística que se tiene en Guatemala, para mí cambió la forma en la que percibo residir en este país, más allá de un nuevo reto actoral me dio una nueva familia dijo Enrique.

"El mayor reto que tuve durante la filmación fue relacionarme con la madre naturaleza espiritualmente, respetarla y reconocer que somos parte de ella y ella es parte de nosotros, llegar a esa profundidad, es una buena semilla".

¿Cuándo y dónde puedes ver Cordillera de Fuego en Guatemala?

Podrás disfrutar de su estreno en la Ciudad de Guatemala el 2 de julio en Teatro al aire libre "Otto René Castillo" a partir de las 5:00 p.m.

Habrá una feria y una alfombra roja para disfrutar.