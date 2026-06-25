Real Madrid activará la cláusula de recompra de Nico Paz

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El Real Madrid ha tomado la decisión de hacer efectiva la opción de recompra sobre el mediocampista argentino Nico Paz, quien actualmente milita en el Como de la Serie A italiana.

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La entidad madridista estaría dispuesta a desembolsar los 9 millones de euros estipulados en la cláusula para recuperar los derechos del futbolista. Posteriormente, valoraría tanto su continuidad dentro de la operación deportiva como una posible negociación en el mercado por una cantidad superior, tal y como señaló Fabrizio Romano.

De acuerdo con las informaciones publicadas, el conjunto blanco plantearía al Como la posibilidad de volver a incorporar al jugador mediante una oferta cercana a los 60 millones de euros. No obstante, otros clubes interesados podrían sumarse a la puja y alterar el escenario.

⚪️ BREAKING: Real Madrid officially inform Como they activate €9m buy back clause for Nico Páz.



Nico returns and the club gives Como the chance to buy him for €60m from now to Monday.



Otherwise, next week Nico will be back to Real Madrid — and on the market again for MORE… pic.twitter.com/bk4vNcPc54 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

Nico Paz, una de las figuras emergentes de la temporada en el campeonato italiano y pieza clave en el proyecto liderado por Cesc Fàbregas, habría manifestado inicialmente su deseo de permanecer en el club lombardo, que recientemente logró una histórica clasificación para la Liga de Campeones.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el argentino fue transferido al Como en 2024, aunque el club español se reservó una cláusula de recompra y mantuvo el 50 % de los derechos económicos del futbolista.

La institución merengue dispone hasta el 30 de junio para ejecutar esta opción. Si decide no hacerlo, conservará hasta 2027 ciertos privilegios contractuales, entre ellos la capacidad de intervenir en una eventual venta a un tercer equipo.