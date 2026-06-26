Capturan a presuntos terroristas durante allanamientos en zona 21

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Los detenidos, alias "Jhune" y "Destroyer" presuntamente del Barrio 18, extorsionaban y amenazaban a víctimas, según las investigaciones de las autoridades.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos terroristas del Barrio 18 durante allanamientos realizados junto a fiscales del Ministerio Público (MP) en la colonia Guajitos, zona 21 de la ciudad capital.

El operativo fue desarrollado en seguimiento a casos de extorsión y sicariato, según indicaron las fuerzas de seguridad, quienes detuvieron en un inmueble a Jhuneval "N", de 32 años, alias "Jhune", y también fue remitido al juzgado respectivo a un adolescente de 16 años.

A estas personas se les incautaron dos pistolas ilegales, 10 bolsas con marihuana, cuatro recipientes con cocaína y tres blísteres con piedras de crack.

En un segundo inmueble allanado, fue recapturado Roger "N", de 31 años, alias "Destroyer", quien es un "homie brincado" de dicha pandilla terrorista. Este hombre ya había estado en la cárcel en dos ocasiones por extorsión, en 2016, informó la PNC.

y se remite a un menor en dos allanamientos que se desarrollaron junto a fiscales del MP en la colonia Guajitos, zona 21, en seguimiento a casos de extorsión y sicariato.



En el primer inmueble fue detenida Jhuneval “N”, de 32 años, alias "Jhune", y se remitió al juzgado pic.twitter.com/jpAusGY6aB — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 26, 2026

Amenazaban a víctimas

A "Destroyer" se le incautó un chaleco antibalas, dos pistolas robadas en zona 15 en el presente año, una mochila tipo militar, un celular, una tarjeta SIM y once "colmillos" con cocaína.

Con estas acciones se han evitado ataques armados contra víctimas que eran amenazadas por extorsión por estos individuos, según explicaron las autoridades.

Las armas fueron embaladas y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis y fortalecer el proceso de investigación.