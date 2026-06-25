Suchitepéquez confirma el fichaje del colombiano José Corena

El colombiano José Alfredo Corena seguirá en la Liga Nacional luego de que Suchitepéquez anunciará su contratación para reforzar el plantel en su regreso a la máxima categoría del futbol guatemalteco.
OTRAS NOTICIAS: Horarios definidos para los octavos de la Supercopa Bantrab
Los venados ficharon al mediocampista de 33 años luego de que quedara afuera de Comunicaciones, club donde militó por varias temporadas y donde logró ser multicampeón a nivel nacional e internacional.
Corena viene de recuperarse de una lesión y ya está listo para poder ser tomado en cuenta, a pesar de que el club mazateco aún no ha oficializado a su nuevo entrenador luego de la salida del nacional Erick González.
El cafetero se une a las altas que Suchi ya confirmó para el Apertura 2026. Algunos de los nuevos jugadores son Frank de León, Marco Rivas, Alejandro Galindo, Figo Montaño y Deyner Padilla.