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Suchitepéquez confirma el fichaje del colombiano José Corena

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
25 de junio de 2026, 15:44
El colombiano no se moverá de la Liga Nacional y seguirá su carrera en Mazatenango. (Foto: CFC)

El colombiano no se moverá de la Liga Nacional y seguirá su carrera en Mazatenango. (Foto: CFC)

El colombiano José Alfredo Corena seguirá en la Liga Nacional luego de que Suchitepéquez anunciará su contratación para reforzar el plantel en su regreso a la máxima categoría del futbol guatemalteco.

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Los venados ficharon al mediocampista de 33 años luego de que quedara afuera de Comunicaciones, club donde militó por varias temporadas y donde logró ser multicampeón a nivel nacional e internacional.

Corena viene de recuperarse de una lesión y ya está listo para poder ser tomado en cuenta, a pesar de que el club mazateco aún no ha oficializado a su nuevo entrenador luego de la salida del nacional Erick González.

 

 

El cafetero se une a las altas que Suchi ya confirmó para el Apertura 2026. Algunos de los nuevos jugadores son Frank de León, Marco Rivas, Alejandro Galindo, Figo Montaño y Deyner Padilla.

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