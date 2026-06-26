Buscan a 11 personas extraviadas en un cerro de Villa Canales

Las personas se desaparecieron tras ingresar a un sector boscoso.
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La noche de este jueves 25 de junio fueron reportadas como extraviadas 11 personas en un cerro de Villa Canales.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y determinaron que las personas se extraviaron en el sector conocido como la vuelta al lago de Amatitlán.
De momento se desconoce la manera en que ocurrió la desaparición de las víctimas.
Las personas ingresaron en un sector boscoso, en donde vecinos del sector y socorristas se encuentran realizando la búsqueda correspondiente.