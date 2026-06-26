Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Buscan a 11 personas extraviadas en un cerro de Villa Canales

  • Por Geber Osorio
25 de junio de 2026, 21:53
Las personas se extraviaron tras ingresar a un sector boscoso. (Foto: CVB)

Las personas se extraviaron tras ingresar a un sector boscoso. (Foto: CVB)

Las personas se desaparecieron tras ingresar a un sector boscoso.

OTRAS NOTICIAS: Conductor herido tras ataque en zona 12 tiene antecedentes

La noche de este jueves 25 de junio fueron reportadas como extraviadas 11 personas en un cerro de Villa Canales.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y determinaron que las personas se extraviaron en el sector conocido como la vuelta al lago de Amatitlán.

De momento se desconoce la manera en que ocurrió la desaparición de las víctimas.

Las personas ingresaron en un sector boscoso, en donde vecinos del sector y socorristas se encuentran realizando la búsqueda correspondiente.

Socorristas buscan a las 11 personas extraviadas esta noche. (Foto: CVB)
Socorristas buscan a las 11 personas extraviadas esta noche. (Foto: CVB)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar