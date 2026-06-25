Comunicaciones tendría un amistoso con el campeón de Liga MX

Pensando en poder llegar con buen nivel al Apertura 2026, Comunicaciones ha empezado su planificación de juegos amistosos y uno de ellos sería ante nada más y nada menos que el vigente campeón de la Liga MX, el Cruz Azul.
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El conjunto albo, a falta de hacerlo oficial por parte de ambos clubes, estaría viajando a México para disputar un duelo de preparación ante la Máquinael próximo sábado 11 de julio, según reveló el periodista de TUDN, Adrián Esparza.
Los campeones del futbol mexicano ya habrían acordado con los cremas jugar este partido en el estadio de Ciudad Cooperativa en Hidalgo, que le pertenece a la cementera del Cruz Azul.
A falta del anuncio por parte de las dos instituciones, el juego sería a puerta cerrada y podría tener la participación de la mayoría de estrellas de Cruz Azul, aunque algunas se encuentran disputado la Copa del Mundo.
Comunicaciones visitará a Suchitepéquez en la primera jornada del Apertura 2026, que está programado para iniciar el fin de semana del 25 y 26 de julio.