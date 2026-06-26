¡Atención! Piden donativos para trasladar a Venezuela por terremotos

Asovegua ha solicitado insumos médicos para que puedan ser enviados hacia Venezuela luego de que dos terremotos afectaran de gran manera a dicho país.
EN CONTEXTO: Sube a 235 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela
La Asociación de Venezolanos en Guatemala (Asovegua) solicita donaciones para transportar a Venezuela tras terremotos devastadores en ese país.
Entre lo que puedes donar están analgésicos y antipiréticos, material para curaciones, cremas antibióticas para heridas, pomadas para quemaduras y cicatrización, antidiarréicos y antiácidos de venta libre, guantes desechables, cubrebocas y termómetros digitales.
Las direcciones de los centros de acopio son las siguientes:
- Bulevar Los Próceres 16-63, zona 10 capitalina.
- Restaurante Carne en Vara, en zona 10.
- SOS Therapy, en sus sedes de carretera a El Salvador, zona 14 y zona 15.
Las próximas fechas de recolección son: viernes 26 y sábado 27 de junio.
Estos insumos médicos serán trasladados vía aérea de Guatemala hacia Miami y de Miami serán enviados a Venezuela.
Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado al menos 235 fallecidos y más de 1,500 heridos. Además, se han reportado varias personas desaparecidas.