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¡Atención! Piden donativos para trasladar a Venezuela por terremotos

  • Por Geber Osorio
25 de junio de 2026, 21:37
Venezuela fue sacudida y afectada por dos terremotos el pasado miércoles. (Foto: AFP)

Venezuela fue sacudida y afectada por dos terremotos el pasado miércoles. (Foto: AFP)

Asovegua ha solicitado insumos médicos para que puedan ser enviados hacia Venezuela luego de que dos terremotos afectaran de gran manera a dicho país.

EN CONTEXTO: Sube a 235 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

La Asociación de Venezolanos en Guatemala (Asovegua) solicita donaciones para transportar a Venezuela tras terremotos devastadores en ese país.

Entre lo que puedes donar están analgésicos y antipiréticos, material para curaciones, cremas antibióticas para heridas, pomadas para quemaduras y cicatrización, antidiarréicos y antiácidos de venta libre, guantes desechables, cubrebocas y termómetros digitales.

Las direcciones de los centros de acopio son las siguientes:

  • Bulevar Los Próceres 16-63, zona 10 capitalina.
  • Restaurante Carne en Vara, en zona 10.
  • SOS Therapy, en sus sedes de carretera a El Salvador, zona 14 y zona 15.

Las próximas fechas de recolección son: viernes 26 y sábado 27 de junio.

Estos insumos médicos serán trasladados vía aérea de Guatemala hacia Miami y de Miami serán enviados a Venezuela.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado al menos 235 fallecidos y más de 1,500 heridos. Además, se han reportado varias personas desaparecidas.

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