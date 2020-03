Hijos de la Princesa Diana recuerdan cómo fue su última llamada

William y su hermano Harry recordaron la última vez que hablaron con su madre, antes de aquel terrible accidente en donde la Princesa Diana perdió la vida.

A pesar de las dificultades, ella nunca olvidó su labor de madre. Ambos Príncipes no podían abandonar a la familiar real por ser los herederos al trono, así que ella había hecho todos los arreglos para volver a estar en Londres en el inicio del año escolar.

Recientemente, los Príncipes revelaron que han vivido arrepentidos por la forma en que respondieron la última llamada de su mamá, antes de su fatídico accidente aquel 31 de agosto de 1997.

“ Harry y yo teníamos una prisa desesperada por decir 'adiós', 'hasta luego' y 'nos vamos a ir'... Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no me habría quedado tan indiferente. Pero esas llamadas telefónicas se me quedaron grabadas en la mente con mucha fuerza...Mirando hacia atrás ahora, es increíblemente difícil. Tendré que lidiar con eso por el resto de mi vida ”

Príncipe William

, hijo mayor de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos