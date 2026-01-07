PNC explica la hipótesis de los cuatro ataques ocurridos el 6 de enero en la capital

-

Los meses de diciembre y enero suelen presentar un repunte en los delitos contra el patrimonio, según autoridades de la PNC.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) David Boteo se refirió a los cuatro ataques armados registrados el pasado 6 de enero en distintos puntos de la ciudad capital en zonas 10, 13, 6 y 18; y explicó que, de acuerdo con el análisis preliminar, la principal hipótesis que se maneja está relacionada con hechos de robo y asalto.

Según indicó Boteo, los meses de diciembre y enero suelen presentar un repunte en los delitos contra el patrimonio, especialmente en el departamento de Guatemala.

Boteo detalló que este comportamiento delictivo tiende a variar cada año, por lo que la PNC se encuentra reorientando sus estrategias operativas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, detalló que este comportamiento delictivo tiende a variar cada año, por lo que la PNC se encuentra reorientando sus estrategias operativas en función de los puntos donde recientemente se han concentrado los hechos violentos.

En ese sentido, el director informó que se reforzarán los patrullajes, en especial los recorridos en motocicleta, en sectores como las zonas 10 y 13, donde se reportaron algunos de los ataques.

El objetivo, explicó, es fortalecer la presencia policial y responder de manera más inmediata ante este tipo de incidentes.

Aunque Boteo también abordó temas estructurales de seguridad, como las requisas en centros carcelarios y el control de áreas consideradas estratégicas para las estructuras criminales, aclaró que en el caso específico de los ataques armados en la capital, la prioridad es ajustar el despliegue policial para prevenir asaltos y hechos violentos que afectan a la población.

Sobre los ataques armados

Una serie de ataques armados se registraron el martes 6 de enero en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y áreas cercanas, con un saldo preliminar de ocho personas afectadas, heridas.

Uno de los ataques ocurrió en la 20 avenida y 4ª calle la zona 6 capitalina, donde un hombre que se desplazaba como pasajero en un mototaxi fue herido por proyectiles de arma de fuego. La víctima, un joven de 18 años, presentaba impactos en el abdomen y la espalda, por lo que fue trasladado en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios.

Otro hecho se reportó en la 15 avenida B y 7ª calle de la zona 18, donde un hombre de 29 años resultó herido de bala en el tórax. Tras ser estabilizado por socorristas, también fue llevado al Hospital General San Juan de Dios.

Cuatro personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego y fueron trasladados a centros hospitalarios el pasado 6 de enero de 2026. (Foto: Bomberos Municipales)

En la zona 13, sobre la avenida Hincapié y 1ª calle, un hombre de 32 años sufrió heridas en el abdomen y el tórax, siendo trasladado en condición delicada al Hospital Roosevelt.

Finalmente, en la zona 10, sobre la 20 calle y 18 avenida, una mujer de 20 años resultó herida por arma de fuego en el área del tórax. Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladada a un centro asistencial privado.

El director Boteo reiteró que la PNC continuará con el análisis criminal y la adecuación constante de sus planes operativos, con el fin de reducir los índices de violencia y reforzar la seguridad en las zonas con mayor incidencia delictiva.