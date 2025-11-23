La historia de la canción que cantó Michael Jackson en español

-

Todo mi amor eres tú nació como parte de una estrategia para el público latino.

Durante la preparación del lanzamiento de Bad, uno de los álbumes más populares del "Rey del pop", se tomó una decisión estratégica y arriesgada para atraer al público latino.

"Todo mi amor eres tú" nació como parte de una estrategia para el público latino. (Foto: X)

Se trató de grabar por primera y única vez una canción en español. El sencillo elegido por Michael Jackson fue, I just can't stop loving you, la balada romántica del disco.

Jackson no sabía hablar español, por lo que el productor Quincy Jones recurrió a Rubén Blades, un referente panameño de la salsa en todo el mundo.

Quincy Jones buscaba expandir el impacto del álbum Bad. (Foto: X)

Blades fue contratado para traducir la letra, enseñarle fonética, acento y entonación. El resultado fue Todo mi amor eres tú, una interpretación tan precisa que sorprendió incluso a ejecutivos discográficos de la época.

Rubén Blades fue clave en la traducción y la fonética del tema. (Foto: X)

La idea surgió en la década de los 80, con el fin de atraer a nueva audiencia, debido a que en la época la población latina creció exponencialmente en Estados Unidos.