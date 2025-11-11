Nuevo récord: Michael Jackson lidera Billboard por seis décadas

El legado musical de Jackson continúa resonando en las nuevas generaciones.
LEE: ¿Nueva música de Michael Jackson? Encuentran en bodega abandonada material inédito
El eterno "Rey del Pop" continúa consolidando su carrera artística a pesar de su partida, gracias a la icónica canción Thriller.
Con un ritmo pegadizo y un videoclip amado por sus fanáticos, Michael Jackson se coloca en el puesto 10 del Billboard Hot 100.
Este récord posiciona a Michael como la única superestrella en entrar al top durante seis décadas consecutivas.
ENTÉRATE: El legado de Michael Jackson sigue vigente
La carrera de Jackson se posicionó en Billboard desde 1971, con Got to be there, el sencillo con el que debutó como solista.
Desde entonces, el cantante ha conquistado las décadas de los 70, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020, lo que lo convierte en el artista más influyente de la historia.
Película biográfica
El récord llega justo después del estreno del primer tráiler oficial, el cual acumula más de 116.2 millones de visualizaciones. La cinta protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, llegará a las salas de cine el 24 de abril de 2026.