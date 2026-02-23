La historia del Cartel Jalisco Nueva Generación y cómo logró poder

-

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está catalogada como una organización terrorista por Estados Unidos.

En mayo de 2024, el medio Insight Crime, publicó una investigación sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que denominaron "un grupo criminal transnacional que surgió del Cártel del Milenio tras una serie de asesinatos, arrestos y fracturas internas".

Según el reporte, el CJNG es un grupo conocido por el uso de la violencia y las atribuciones de crímenes.

Estados Unidos, señala que este cartel se formó en 2009, mientras el medio hace referencia a que surgió después de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataran al excapo del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias "Nacho", en julio de 2010.

Antes de su muerte, Coronel colaboró ​​con Óscar Orlando Nava Valencia, alias "El Lobo", líder del Cártel del Milenio. Este grupo criminal transportaba cargamentos de droga y administraba las finanzas del Cártel de Sinaloa, operando principalmente en los estados de Jalisco y Colima, y ​​posteriormente extendiéndose a Michoacán y la Ciudad de México.

Para el momento de la muerte de Coronel, El Lobo había sido capturado y el Cártel del Milenio había sufrido divisiones internas, dividiéndose en dos facciones: la "Resistencia" y otra conocida como los "Torcidos", porque la Resistencia los acusó de entregar a El Lobo a las autoridades.

En el vacío de poder que siguió a la muerte de Coronel, estas dos facciones se disputaron el control del narcotráfico en Jalisco. Los Torcidos se convirtieron en lo que hoy es el CJNG, surgiendo como los sucesores de la red del capo sinaloense en la región.

Integrantes del CJNG. (Foto: redes sociales)

El Mencho

De acuerdo con Insight Crime, Nemesio Oseguera Ramos, alias "El Mencho", fue policía y era el fundador y líder del CJNG. Sus principales operadores originales fueron Erick Valencia, alias "El 85", y Martín Arzola Ortega, alias "El 53". Los tres eran ex miembros del Cartel del Milenio.

Además, tras el surgimiento del CJNG, los homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas comunes se dispararon en Jalisco.

El cártel también se propuso como una de sus primeras misiones combatir a la organización narcotraficante de los Zetas en Veracruz, bajo el nombre de "Matazetas" o "Asesinos de los Zetas".

Según la fuente, se describe a este grupo como otro nombre del CJNG o como una célula especial del grupo responsable de los asesinatos.

Los Matazetas se atribuyeron la responsabilidad de una masacre de 35 personas en Veracruz en 2011, y un mes después, las fuerzas de seguridad recuperaron los cadáveres de unas 30 presuntas víctimas asesinadas por ellos.

En abril de 2015, el CJNG mató a 15 policías mexicanos durante una emboscada en Jalisco, uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas de seguridad en la historia moderna de México.

Además, las autoridades mexicanas han afirmado que el grupo posee armas de uso militar, como ametralladoras y lanzagranadas.

En mayo de 2015, el grupo continuó su racha de muertes, derribando un helicóptero militar y desatando una ola de violencia en Jalisco.

Estados Unidos ofrecía $15 millones por información sobre "El Mencho".

Ataques contra políticos

Según la investigación de Insight Crime, el CJNG también ha estado involucrado en ataques de alto perfil contra funcionarios públicos.

En mayo de 2018, el grupo intentó asesinar a Luis Carlos Nájera, exsecretario de Seguridad de Jalisco. Posteriormente, en junio de 2020, realizó un audaz intento de asesinato contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Ese mismo mes, un juez del estado occidental de Colima, quien había llevado varios casos contra miembros del cártel, fue asesinado junto con su esposa.

Más recientemente, el grupo criminal presuntamente estuvo detrás de uno de los asesinatos políticos más sonados del país: el asesinato en diciembre de 2020 del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

El CJNG también es conocido por apelar a la ciudadanía mexicana con propaganda idealista, invocando la solidaridad y prometiendo librar a sus áreas de amenazas de otros sindicatos del crimen, como los Zetas y los otrora poderosos Caballeros Templarios.

El grupo continuó con estas acciones aparentemente altruistas en zonas estratégicas durante la pandemia mundial de COVID-19.

En junio de 2020, por ejemplo, miembros del CJNG distribuyeron juguetes a niños en comunidades de Veracruz, donde combaten a grupos escondidos de Los Zetas.

Miembros del grupo también han entregado cajas de víveres en otras partes del país, incluyendo Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.

CJNG. (Foto: redes sociales)

Liderazgo

El CJNG era liderado por Nemesio Oseguera Ramos, alias "El Mencho", fallecido este 22 de febrero de 2026 en un operativo en Jalisco.

El gobierno estadounidense ofreció en 2024, una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, una de las más altas jamás ofrecidas.

Por su parte, las autoridades mexicanas han ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares).

Rosalinda González Valencia, esposa y principal confidente de El Mencho, era considerada la principal operadora financiera del grupo y una de sus integrantes de mayor rango bajo el mando de El Mencho.

Ella y varios de sus hermanos fundaron el grupo criminal conocido como Los Cuinis, que, según se informa, sigue siendo responsable de gran parte de las finanzas y las operaciones de lavado de dinero del CJNG, a pesar del arresto de González en noviembre de 2021.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha identificado a varias otras figuras importantes, entre ellas Erick Valencia Salazar, alias "El 85", así como a Ulises Mora Tapia, José Manuel Abouzaid El Bayeh y Alfredo Galindo Salazar.

Integrantes del CJNG. (Foto: redes sociales)

Geografía

Desde su fundación, el CJNG se ha expandido rápidamente y ahora mantiene presencia en casi todas partes de México, excepto Sinaloa y la infame región del Triángulo Dorado, un antiguo foco de producción de drogas de origen vegetal donde se encuentran los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Sin embargo, el nivel de control que ejerce el CJNG varía considerablemente. Es el actor criminal dominante en Jalisco, Nayarit y Colima —especialmente en el puerto de Manzanillo—, en el estado oriental de Veracruz y en la región central, rica en petróleo, de Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

También tiene presencia en zonas estratégicas como la Riviera Maya , las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez, y Tierra Caliente, la zona que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Sin embargo, el grupo se enfrenta a varios competidores en cada una de estas regiones para controlar las lucrativas economías criminales, principalmente el narcotráfico.

Las acciones del grupo han sugerido que podría estar concentrándose en ingresar a la capital después del descarado ataque contra el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México en junio de 2020.

A nivel internacional, el cártel tiene contactos en Sudamérica, en Colombia, Perú y Bolivia, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, China y el Sudeste Asiático.

Sus conexiones extranjeras más importantes se encuentran en la vecina Guatemala, específicamente con grupos narcotraficantes como Los Huistas, que le ayudan a controlar parte de la cadena de suministro del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos.

Integrantes del CJNG. (Foto: redes sociales)

Aliados y enemigos

El aliado más antiguo del CJNG fueron los Cuinis, liderados por Abigael González Valencia, cuñado de El Mencho. Sin embargo, la naturaleza precisa de esta relación nunca ha sido del todo clara.

Algunos informes describían a los Cuinis como el brazo financiero del CJNG, mientras que otros los consideraban una organización independiente, aunque aún afiliada.

Si bien el CJNG pudo haber mantenido en el pasado una alianza con el Cártel de Sinaloa, hoy ambos son enemigos acérrimos en gran parte de México.

El CJNG incluso ha perseguido a los principales líderes del Cártel de Sinaloa. En agosto de 2016, miembros del CJNG secuestraron brevemente a dos hijos del entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

El CJNG también está involucrado en una serie de rivalidades más pequeñas y localizadas , que son resultado de la fragmentación que ha desmembrado a muchos de los grupos criminales más grandes de México.

En el estado central de Guanajuato, el grupo se ha visto envuelto en una sangrienta guerra con el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), anteriormente liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias " El Marro ", antes de su arresto en 2020.

Esta batalla giraba en torno al control del robo de petróleo en el estado y convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México . Desde entonces, el CJNG parece haberle arrebatado una ventaja decisiva al CSRL, cuyo control se ha reducido a unos pocos municipios.

En la Costa Atlántica, el CJNG ha incursionado en Veracruz, donde se ha enfrentado a los Zetas Vieja Escuela, un grupo escindido de los Zetas, así como a una facción disidente del Cártel del Golfo conocida como Grupo Sombra.

En abril de 2019, el CJNG masacró a 14 personas en el municipio de Minatitlán, bastión de los Zetas Vieja Escuela.

Uno de sus enemigos más antiguos fueron los Caballeros Templarios, aunque este grupo se ha fragmentado en varias organizaciones más pequeñas en la región de Tierra Caliente.

El más grande de estos grupos escindidos es Los Viagras, que se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta en Tierra Caliente y se ha enfrentado frecuentemente al CJNG.

Al mismo tiempo, también se han reportado alianzas entre el CJNG y varios grupos de autodefensa en la región.

Algunos informes alegan que el CJNG ha proporcionado armamento de alto calibre a estos grupos.

Sin embargo, el CJNG también ha combatido consistentemente al Cártel del Abuelo, un grupo local en Michoacán que comenzó como un grupo de autodefensa , pero que también ha sido acusado de narcotráfico.

Integrantes del CJNG. (Foto: redes sociales)

A pesar de sus rivalidades con grupos más pequeños, el CJNG también ha recurrido frecuentemente a alianzas con grupos locales para impulsar su expansión.

En Tijuana, por ejemplo, ha unido fuerzas con remanentes del extinto Cártel de Tijuana para crear el Cártel Tijuana Nueva Generación.

En Ciudad Juárez, se ha informado que el CJNG está avanzando en la ciudad mediante una alianza con una facción del Cártel de Juárez.

También hay informes de que el grupo intenta incursionar en Tamaulipas utilizando alianzas inestables con varias facciones del Cártel del Golfo. Sin embargo, no está claro cuánto éxito ha tenido el grupo.

Finalmente, si bien el CJNG ha logrado mantenerse unido donde otros grupos se han fragmentado, no ha sido inmune a las divisiones internas.

La principal fractura se produjo en 2017, cuando un grupo autodenominado Cártel Nueva Plaza se disolvió tras una supuesta disputa por una orden de asesinato.

Si bien el Cártel Nueva Plaza no ha logrado representar una amenaza real para el CJNG dentro de Guadalajara, su base de operaciones, mantiene cierto control sobre algunas zonas al oeste y suroeste de la ciudad.