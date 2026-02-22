Muerte de "El Mencho": PNC en alerta por eventuales ataques de narcotraficantes

-

Ante la ola de violencia en México asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación las autoridades guatemaltecas se encuentran en alerta.

México atraviesa un serie de hechos de violencia ocasionados por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de su líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Ante esto, las autoridades guatemaltecas informaron que están en alerta ante "eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos".

La información fue confirmada por el Ministerio de Gobernación mediante una comunicación oficial.

La PNC y el Ejército están en alerta. (Foto: PNC)

Además, la cartera de Gobernación informó que desde que se conocieron los incidentes en México, alertó a las unidades asignadas en las zonas fronterizas con México.

"En estas áreas no se ha bajado la guardia y continúan los patrullajes desde que se registraron incursiones de grupos armados en diciembre del año pasado", detalló la comunicación.

Ejército refuerza seguridad en frontera

El Ejército señaló que "ante información vinculada a la presunta muerte de alias El Mencho, se han intensificado las medidas de monitoreo, control y vigilancia en sectores estratégicos de la zona fronteriza" con México.

El propósito del Ejército es anticipar y neutralizar cualquier situación que pudiera afectar la estabilidad y seguridad. (Foto: Mindef / Soy502)

La información fue confirmada por Pamela Figueroa, vocera del Ministerio de la Defensa Nacional.

Explicó que esto se hace "bajo un enfoque preventivo sustentado en análisis de inteligencia, con el propósito de anticipar y neutralizar cualquier situación que pudiera afectar la estabilidad y seguridad en el área".

La portavoz del Ejército señalo que "de forma paralela, se sostienen canales de comunicación y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, en el marco de los mecanismos bilaterales de cooperación en materia de Seguridad y Defensa".