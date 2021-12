Esta es la historia detrás del video viral de Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo

Una periodista aprovechó que entrevistaba al cantante para que él le enviara un mensaje a Antonela.

Ed Sheeran visitó París en septiembre y aprovechó la oportunidad para visitar el estadio del PSG y posar junto a Lionel Messi, dicha fotografía la compartió el cantante en su cuenta de instagram.

Aquel encuentro entre las dos figuras no pasó desapercibido para Antonela Roccuzzo, quien se declaró fanática del músico y autor de temas como Perfect y Thinking Out Loud.

Antonella bromeó en sus redes sociales al lamentar no haber podido conocer a su ídolo. Y luego con el motivo del nuevo tema de Sheeran, el cantante británico dio una serie de entrevistas y en diálogo con la actriz y conductora argentina Daniela Aita, donde le envió un video a la rosarina que se terminó viralizando.

“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano europeo en el Stade de France. Si quieres venir, estás más que invitada. Y tengo un disco vinilo para ti también”, le dijo Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo en el video.

Vea el video:

| Ed Sheeran deu uma entrevista para a Warner Music Argentina e mandou um "oi" para Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi!



Ele falou que sente muito por não terem se encontrado em Paris e a convidou para ir em seu show na França e ganhar um vinil do 'Equals'. pic.twitter.com/BMk7YQ9Rrz — Info Ed Sheeran Brasil (@infoedsheeran) December 11, 2021

La presentadora explicó cómo surgió el video del cantante a la esposa de Messi, “Se me ocurrió hacerlo porque durante la nota hablamos del público argentino, de su fanatismo por el fútbol y me contó cómo había sido su encuentro con Messi. Y cuando terminó la entrevista le propuse mandarle un video a Antonela, que no había podido conocerlo”.