Historia y origen de La Chabela, símbolo centenario del espíritu sancarlista

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Descubre el origen de La Chabela, símbolo icónico de la Usac nacido en 1921. Desde el dibujo de Martínez Sobral hasta la personificación de Johan Sonallethy, conoce el significado de sus claveles rojos y su presencia en la historia sancarlista.

La historia de la Chabela comienza en la Huelga de Dolores de 1921; fue el estudiante de Medicina Hernán Martínez Sobral quien la dibujó y la convirtió en un símbolo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Más adelante, en 1976, surgió el personaje de la Chabela, cuando Gilberto Escribá lo personificó por primera vez. A partir de ese momento, más de ocho personas han asumido la responsabilidad de portar el traje y preservar su historia.

La Chabela también participa en actividades propias de la Huelga de Dolores. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Escribá fue detenido y desaparecido en 1984, convirtiéndose en parte de la memoria histórica vinculada a la comunidad universitaria.

Desde 2020, Johan Sonallethy es el encargado de vestir el traje de la Chabela. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, también se desempeña como bailarín, coreógrafo e imitador de Michael Jackson.

La Santa Chabela con su báculo en el estadio Revolución. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

"La Chabela tiene más de cien años, Martínez Sobral dibujó el personaje hace muchos años; el sancarlista es alegre, contento y jocoso. Para mí es un honor poder ser la Chabela", expresó Sonallethy.

Además, señaló que cada persona decide cuánto tiempo puede asumir el compromiso de representar al personaje. "A mí me lo entregaron en 2020 y yo lo entregaré en algunos años", comentó.

El personaje recorre las calles del Paseo de la Sexta durante el famoso Viacrucis huelguero. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Significado de sus símbolos

La Chabela porta un báculo cargado de elementos simbólicos como un reloj, que representa el pasado. Claveles rojos, en memoria de la sangre de los mártires. Capucha negra, símbolo de los estudiantes comprometidos con el pueblo de Guatemala.

Asimismo, lleva un octavo, alusivo a la bebida alcohólica. Un bote de talacha y una caja negra, que contiene boletines, acreditaciones y el periódico estudiantil No nos tientes.

A su lado aparece el zopilote, que hizo su primera aparición en 1954 y se convirtió en emblema de la bandera huelguera.

La Chabela acompaña al equipo de futbol de la Usac. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Presencia inconfundible

La Chabela mantiene vigencia en diversas actividades universitarias. Por ello es frecuente verla en los partidos del equipo de futbol sancarlista que milita en la Liga Segunda División, los sábados en el estadio Revolución.

Y como es de esperarse se le puede observar en las jornadas propias de la Huelga de Dolores, como en las lecturas de boletines, conciertos y otras actividades previas y durante el recorrido.

La Chabela acompañada del zopilote en un partido del equipo de futbol. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Historia futbolística

El Club de Fútbol Universidad de San Carlos (USAC), fue fundado el 3 de marzo de 1922 como Escuela de Medicina. Históricamente conocido como la "U", el equipo ha tenido varias denominaciones.

El equipo pasó a llamarse Universidad Nacional (1933-1935), Universidad (1944-1975) y finalmente USAC a partir de 1976.

En sus primeros años dominó la Liga Capitalina, consiguiendo seis títulos de la máxima categoría en 1924, 1926, 1928, 1929, 1930 y 1931.

Johan Sonallethy es quien se viste de Chabela en la actualidad. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Tras años en la primera división y un descenso, el club ha pasado por la segunda y tercera división, trabajando en su reestructuración para volver a las ligas superiores.

El equipo ha representado históricamente el espíritu académico y deportivo de la universidad, siendo un referente histórico del fútbol guatemalteco.