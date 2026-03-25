Convento de San Jerónimo: Legado histórico y económico de la época colonial

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Explora la historia del Convento de San Jerónimo en Baja Verapaz, el lugar que resguarda parte de los inicios de la producción azucarera de Centroamérica. Descubre su sistema de acueductos, su impacto económico en la colonia y su legado arquitectónico.

El Convento de San Jerónimo, ubicado en el municipio del mismo nombre en Baja Verapaz, es uno de los sitios históricos más importantes del país y guarda una estrecha relación con los inicios de la producción azucarera en Centroamérica durante la época colonial.

De acuerdo con información del Ministerio de Cultura y Deportes, el convento fue fundado entre 1540 y 1550, cuando frailes de la Orden de los Dominicos establecieron en el lugar una hacienda que con el paso del tiempo se convertiría en un importante centro productivo.

Convento de San Jerónimo en 1844, dibujado por B. van Lockhorst. (Foto: Verapaseando por la Historia)

Inicialmente, el terreno fue recibido en donación en 1579 y era utilizado principalmente para la crianza de ganado. Sin embargo, el rumbo de la hacienda cambió a inicios del siglo XVII.

En 1601, Rafael Luján impulsó en el lugar la primera plantación de caña de azúcar en Centroamérica, lo que dio origen a un ingenio azucarero que alcanzó gran relevancia dentro del sistema económico colonial.

El complejo contaba con iglesia, túneles y acueductos que sostenían la producción agrícola. (Foto: Dalton Sique Photography)

Para finales del siglo XVIII, la hacienda ya producía 3 mil 125 arrobas de azúcar, mientras que en los primeros años del siglo XIX la producción oscilaba entre 2 mil 800 y 4 mil 400 arrobas, consolidándose como uno de los principales centros productivos del Reino de España en Centroamérica.

Además del azúcar, en la finca también se cultivaban productos como cochinilla, uvas, y se elaboraban vino y otros licores.

En detalle

El complejo contaba con amplias instalaciones: un convento de sólida construcción, una iglesia contigua y un sistema de túneles y acueductos de irrigación, que aprovechaban el abundante suministro de agua de la zona para sostener la producción agrícola.

Debido a la magnitud de la hacienda, los dominicos mantuvieron conflictos con comunidades indígenas cercanas, ya que la expansión de la finca cercaba territorios de pueblos vecinos, en ocasiones sin respetar los límites legales que correspondían a dichas comunidades.

El convento fue clave en la producción de azúcar colonial. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

La producción también dependía de una amplia mano de obra compuesta por esclavos africanos e indígenas sometidos al sistema de repartimiento, una práctica que las órdenes religiosas defendieron durante gran parte del período colonial.

Tras la Independencia de Centroamérica y la expulsión de los dominicos en 1829, la hacienda fue entregada en concesión a un ciudadano británico.

Vista de San Jerónimo y el Valle de Salamá, en 1844, retratado por B. Van Lockhorst. (Foto: Verapaseando por la Historia)

Sin la administración de los frailes y los sistemas de trabajo que mantenían la producción, la actividad agrícola comenzó a decaer, marcando el inicio de una nueva etapa para este histórico complejo.

Actualmente, el antiguo convento y los restos de la hacienda permanecen como testimonio del pasado colonial y del papel que desempeñó San Jerónimo en el desarrollo económico temprano de la región.