Revista ¡Hola! resalta la historia de Raschel Paz

La modelo guatemalteca desde niña soñaba con llegar a Miss Universe.

Raschel Alexandra Paz, actual Miss Universe Guatemala, es hoy un símbolo de disciplina y superación, pero su historia comenzó lejos de los reflectores y así lo compartió en una entrevista a la revista ¡HOLA! Américas.

De niña era tan tímida que, según recuerda, sus profesores "tenían que hacer que todos voltearan las sillas para que yo pudiera presentar".

Paz es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. (Foto: Instagram)

Ese desafío personal la llevó a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una carrera en la que debía debatir y hablar en público a diario. "Soy una persona que le gusta retarse, salir de su zona de confort", afirma.

"Y mi siguiente reto fue en los concursos de belleza, que de igual manera requiere que uno tome el micrófono y hable frente a muchas personas. Donde me tocó nuevamente vencer ese miedo" comparte.

Raschel habla varios idiomas: inglés, francés y alemán. (Foto: Instagram)

A la par de su preparación académica, inició en el modelaje a los 14 años y más tarde ingresó al mundo de los certámenes, acumulando títulos como Miss Guatemala Latina y Miss Grand Guatemala.

Su sueño de infancia siempre fue estar en Miss Universe: "Desde los nueve años miraba el certamen y decía: 'Yo quiero participar'".

Su proyecto social se enfoca en el acceso a la educación especialmente de niñez. (Foto: Instagram)

Su proyecto social nace de los obstáculos que enfrentó en su niñez para acceder a la educación. "De inicio se me denegó el derecho porque consideraban que venía de un hogar disfuncional", cuenta. "Entonces, ya se me estaba categorizando como que no tenía valor, como alguien que no tenía futuro. Y logré salir de eso y demostrar que hoy soy una mujer profesional con un título en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Embajadora de Derechos Humanos" añade.

Su preparación académica fortaleció su liderazgo y confianza. (Foto: Instagram)

Hoy trabaja para que otros niños no pasen por lo mismo, enfocándose en liderazgo y oportunidades educativas. Convencida del propósito que guía su vida, asegura: "Todos traemos un compromiso y depende de nosotros sacar algo bueno para inspirar y empoderar".