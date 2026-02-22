Hombre muere a tiros por intentar entrar a casa de Donald Trump

-

El hombre fue abatido a tiros por infringir los perímetros de seguridad.

A la 1:30 de la madrugada del 22 de febrero, un hombre de 20 años, intentaba ingresar a la residencia Mar-a-Lago, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta es la residencia Mar-a-Lago ubicada en Florida, Estados Unidos. (Foto: redes sociales)

Sin embargo, fue descubierto por Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y autoridades del condado de Palm Beach, por lo que procedieron a dispararle para neutralizar su ingreso.

De acuerdo con un comunicado oficial , por parte del Servicio Secreto, el hombre portaba lo que parecía una escopeta y un bidón de combustible.

(Foto: X)

Esto causó la muerte del joven, el cual no ha sido revelada su identidad, dado que por protocolos primero se deberá notificar a sus familiares.

Autoridades confirmaron que al momento de este hecho, el mandatario junto a su esposa Melania Trump, se encontraban en la Casa Blanca de Washington D.C.

Además confirmaron que en este encuentro, ningún miembro de la seguridad estadounidense resultó herido.