Trump firma orden para imponer un 10% de arancel global adicional

El arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, entrará en vigor casi de inmediato, según indicó el presidente Donald Trump.
Donald Trump anunció este viernes 20 de febrero la firma de un decreto para imponer un 10% de arancel adicional global.
Esta medida fue anunciada poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de la batería de impuestos aduaneros ordenados por el republicano desde su vuelta a la Casa Blanca, en enero de 2025.
"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.
Si se implementa tal y como lo describió durante su rueda de prensa este viernes, el nuevo "arancel global del 10%" anunciado por Trump, supondría una importante rebaja respecto a las anteriores tarifas elevadas de importación.
Someter a todos los socios comerciales de Estados Unidos a gravámenes del 10% reduciría los aranceles a casi todos los países extranjeros.
Sin embargo, ese gravamen global no cambiaría los aranceles que pesan sobre semiconductores, automóviles, piezas de automóviles o productos farmacéuticos, que se han impuesto en virtud de otras figuras legales.
*Con información de AFP y NBC News