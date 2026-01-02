Hombre es abatido tras ser sorprendido disparando al aire en San Cristóbal (video)

Cuatro hombres fueron sorprendidos disparando al aire, tres de ellos se dieron a la fuga.
La noche del jueves 1 de enero un grupo de cuatro hombres realizaba disparos al aire en la 2 calle del bulevar Pinares de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados y al rastrear el área, observaron que los cuatro sujetos se conducían en un automóvil Chevrolet, P127 KQW.
Esto originó una persecución que terminó en la 3a. avenida y 6a. calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, lugar donde ocurrió un enfrentamiento armado en el que falleció Marvin "N", de 26 años, mientras que los demás integrantes se dieron a la fuga.
En el interior del vehículo se encontró la licencia conducir del fallecido así como varios casquillos. A un costado del cuerpo se localizó una carabina marca Silver Shadow, calibre .223 con una tolva.