Capturan a hombre cuando visitaba a su esposa en la cárcel

Un hombre fue detenido por las autoridades, cuando visitaba a su pareja sentimental en una prisión.

Daniel "N", de 23 años, fue detenido al presentarse en el Centro Preventivo para Hombres en zona 18 para visitar a su esposa, recluida en el Centro Preventivo para Mujeres, Santa Teresa. Ambos enfrentan procesos por extorsión.

Durante la verificación de ingreso, las autoridades confirmaron que Daniel "N" tenía una orden de captura vigente desde el 6 de octubre de 2025, emitida por un juzgado de Izabal, y que contaba con un antecedente por el mismo delito registrado en abril de este año.

Su esposa había sido detenida dos días antes por extorsión, según indicó la PNC.

La captura estuvo a cargo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).