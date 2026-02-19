Hombre es condenado a 25 años de prisión por agredir a dos menores

-

El sindicado también deberá pagar una suma dineraria en concepto de reparación digna.

El Ministerio Público (MP) informó que Julio A. fue condenado a 25 de prisión por el delito de agresión sexual contra dos menores de edad.

Según las investigaciones de las autoridades, los hechos fueron cometidos por este hombre en los años 2019 y 2025, en la aldea Buena Vista, en el municipio de Palencia.

Las víctimas fueron una niña de 9 años y una adolescente de 13, según indicó el MP.

Por lo tanto, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia logró que el Tribunal Primero de Sentencia de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual dictaran la sentencia.

Las menores serán beneficiadas con becas estudiantiles y serán inscritas en programas del Ministerio de Desarrollo. (Foto ilustrativa: istock)

Además, el órgano jurisdiccional ordenó que las víctimas sean beneficiadas con becas estudiantiles y que sean inscritas en programas del Ministerio de Desarrollo.

Mientras, el sentenciado deberá pagar una suma dineraria en concepto de reparación digna y será inscrito en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, agregó el MP.