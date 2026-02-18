Hospital Regional de Cobán se pronuncia por enfermero hallado sin vida

-

El enfermero había comenzado a trabajar en ese hospital en enero pasado y se encontraba de turno cuando fue localizado sin vida.

EN CONTEXTO: Identifican a enfermero hallado sin vida en hospital donde trabajaba

Fredy Mencho Bámaca, de 30 años, quien laboraba como auxiliar de enfermería en el Hospital Regional de Cobán, fue hallado muerto la madrugada del martes 17 de febrero, en uno de los sanitarios del centro asistencial.

Dicho hospital se pronunció por medio de un comunicado sobre la muerte de su colaborador, quien cumplía con su turno programado al momento del hallazgo, según indicaron las autoridades de salud.

Asimismo, el comunicado explica que los compañeros de servicio se percataron de la ausencia prolongada de Mencho Bámaca, por lo que comenzaron con la búsqueda acompañados por un agente policial.

El auxiliar de enfermería fue identificado como Fredy Mencho Bámaca, quien había comenzado a trabajar en el Hospital Regional de Cobán, en enero del presente año. (Foto: Redes sociales)

Fue entonces, cuando lo localizaron tras abrir la puerta de un sanitario de las instalaciones. De inmediato se aplicaron los protocolos de atención en el servicio de emergencia, pero no fue posible restablecer sus signos vitales, señalaron las autoridades hospitalarias.

Posteriormente dieron aviso a las autoridades correspondientes y el Ministerio Público (MP) se quedó a cargo de las investigaciones para determinar la causa de su muerte.

"Lamentamos este acontecimiento. Asimismo, nos encontramos brindando toda la colaboración e información requerida a las entidades respectivas en el desarrollo del proceso de investigación", afirmó el Hospital Regional de Cobán en el comunicado.