Hombre es condenado a 26 años de prisión por agredir a una adolescente

El MP informó que se logró una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión contra un hombre identificado como: Manuel M.
El Ministerio Público (MP) informó que Manuel M. fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando el sentenciado vulneró la indemnidad sexual de una adolescente de 14 años, según indicó el MP.
El órgano jurisdiccional ordenó que la menor de edad sea incluida en programas sociales con una beca y que el sentenciado sea inscrito en el Registro Nacional de Agresores Sexuales.
La sentencia se logró por medio de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, y el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual.