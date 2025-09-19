Condenan a hombre a 160 años de prisión por varios delitos

El sentenciado raptó a una menor y abusó de ella durante cuatro días.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a la presunta responsable del crimen de una familia
El Ministerio Público (MP) informó que se logró dictar sentencia de 163 años de prisión contra José A., por delitos de violación con agravación de la pena y sustracción propia.
La sentencia se desglosa de la siguiente manera: 160 años de cárcel por 12 delitos de violación y tres años más por el delito de sustracción propia.
El MP probó que, el 31 de enero de 2021, el ahora condenado sustrajo a una menor de edad de la residencia de sus padres en el cantón Palín, en el municipio de Nueva Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa; y la llevó a la frontera con El Salvador, donde la agredió sexualmente durante cuatro días.
Con base en los medios probatorios presentados por la Fiscalía Municipal de Casillas, Santa Rosa, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Trata de Personas de Guatemala dictó dicha sentencia, indicó el MP.
En la resolución, el Tribunal también ordenó como reparación digna, una compensación económica, una beca estudiantil a cargo del Ministerio de Educación.
Así como: bonos de desarrollo y universitario por parte del Ministerio de Desarrollo Social, según indicaron las autoridades.