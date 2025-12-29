El menor de 5 años que desapareció dentro de un condominio

La familia de Juan Ignacio sigue sin tener noticias del pequeño de apenas 5 años.
La pesadilla para la familia de Juan Ignacio Cano Suárez comenzó desde el pasado 31 de octubre.
El menor de 5 años desapareció en el condominio Bosques de Santa Elena, Villa Canales.
Sus familiares activaron una alerta y desde entonces lo buscan con desesperación.
Según la alerta Alba Keneth, el pequeño es de tez morena y cabello negro.
Autoridades solicitan cualquier información sobre su paradero a los teléfonos 1546 y 110.