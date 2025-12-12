Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre dispara para ahuyentar a cabras y deja herido a un niño de 9 años

  • Por Geber Osorio
11 de diciembre de 2025, 19:36
El hombre pretendía ahuyentar a unas cabras, pero hirió al menor que caminaba cerca del lugar. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre pretendía ahuyentar a unas cabras, pero hirió al menor que caminaba cerca del lugar. (Foto ilustrativa: istock)

El menor fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido por proyectil de arma de fuego.

OTRAS NOTICIAS: Nahualá e Ixtahuacán: Enfrentamiento armado deja cuatro soldados heridos

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Marlon "N", de 39 años, en la aldea Cumbre del Durazno, en Chinautla.

Esta persona se encontraba cuidando su cosecha de frijol y al observar a varias cabras que ingresaron a su terreno, decidió disparar con su arma de fuego para tratar de ahuyentarlas.

Sin embargo, no se percató que en el lugar caminaba un niño de 9 años, quien resultó con una herida por proyectil del arma, en la cadera derecha.

Por lo tanto, el menor fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 6 capitalina, señaló la PNC.

Mientras, al detenido se le incautó una pistola de 9mm. con una tolva y seis municiones, y contaba con licencia de portación de arma de fuego, agregaron las autoridades.

Al detenido le fue incautada un arma de fuego. (Foto: PNC)
Al detenido le fue incautada un arma de fuego. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar