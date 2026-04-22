El hombre que se encargaba de "cobrar" extorsión a transportistas

✅ Actualización #OperativoImpactoContraLasExtorsiones



En diligencias lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en el marco del operativo Impacto contra las Extorsiones, se localizó en un inmueble ubicado en la zona 1 de la ciudad capital a Jesús L., miembro… https://t.co/nN8np283NV pic.twitter.com/ItmNfxerdU