El hombre que se encargaba de "cobrar" extorsión a transportistas

El ahora capturado, que vivía en un apartamento de la zona 1, recibía órdenes desde la cárcel.
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El Ministerio Público (MP), en diligencias lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en el marco del operativo Impacto contra las Extorsiones, logró la captura de un miembro activo de la clica "Leeward Locotes Salvatrucha".
La aprehensión se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la zona 1 de la ciudad capital.
Según las investigaciones de la fiscalía, Jesús Alejandro L. era el encargado de exigir y cobrar grandes cantidades dinero a diferentes empresas de transporte que circulan en el departamento de Guatemala.
Los pagos oscilan entre los Q1 mil y Q7 mil semanales.
El ahora capturado recibía órdenes del ranflero de la organización criminal Daniel F. alias "El enano", quien se encuentra privado de libertad por los delitos de asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y exacciones intimidatorias.