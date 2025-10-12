Versión Impresa
Hombre se enfrenta a la PNC tras ser capturado por disparar al aire

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de octubre de 2025, 13:43
La radiopatrulla con registro JAL062 recibió varios impactos de bala. (Foto:&nbsp;Shutterstock)

Intentó huir en un vehículo tras iniciar enfrentamiento.

En la aldea Los Izotes, Santa María Xelapán, Jalapa, se generó un enfrentamiento entre un hombre y la Policía Nacional Civil (PNC).

Edy "N", de 32 años, había estado disparando al aire y al observar la presencia de los uniformados, arremetió contra la patrulla en que se transportaban.

Por lo que, comenzaron con una persecución, pues el sujeto intentó huir a bordo de un vehículo.

Sin embargo, las autoridades lograron interceptarlo y capturarlo.

Durante su aprehensión se incautó una arma que no contaba con registro ni documentación de portación, así como casquillos y municiones dentro del vehículo.

Horas más tarde

La PNC reporto otra captura pero, ahora en el departamento de Jutipa, donde "Noé" de 54 años, quien se encontraba también disparando al aire sin ninguna razón.

Otro caso, en Jutiapa de hombre que inicia disparos al aire sin justificación. (Foto: PNC)
El sindicado fue puesto a disposición de la ley y se le decomisó el armamiento y su licencia de portación de armas.

