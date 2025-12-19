Hombre en estado de depresión muere durante asalto

-

Lo que era una conversación entre dos hombres terminó en tragedia luego que desconocidos armados los interceptaran

OTRAS NOTICIAS: Encuentran más de 100 celulares en requisas en centros carcelarios de Izabal

La noche del 18 de diciembre, dos hombres que eran familiares se encontraban conversando en la avenida Elena y 2a calle de la zona 1, ya que uno de ellos afirmaba sentirse deprimido y buscaba consuelo.

Luego de un rato, uno de ellos decidió que se cambiaran de lugar ya que todo estaba muy solitario y podría ser peligroso, al empezar a caminar, dos sujetos armados que transitaban en un vehículo de dos ruedas los interceptaron e intentaron asaltarlos.

El forcejeo terminó en tragedia luego que el hombre deprimido trató de oponerse a entregar sus pertenencias y le dispararon. El fallecido fue identificado como Francisco Peralta, de 24 años.

La víctima era originaria de San Pedro Ayampuc y estaba pasando por una etapa de depresión.(Foto: Jose Santizo/ CBM)

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales que confirmaron que la víctima había fallecido, tenía heridas de bala en la cabeza y el tórax. También atendieron al familiar que sufría una alteración nerviosa.

El sobreviviente narro a la Policía Nacional Civil, " Yo estaba ya en mi casa esperando que llegara de trabajar Francisco, cuando de pronto me llamó que se sentía deprimido, que estaba pasando por una etapa muy difícil, creo que fue por la novia, diciendo que necesitaba hablar con alguien, me vine lo más pronto posible, imaginando que pudiera tomar una mala decisión", dijo el familiar.

La emergencia fue cubierta por los Bomberos Municipales. (Foto: Jose Santizo/ CBM)

Agregando que cuando llegó a esa dirección se encontraron y empezaron a platicar, pero por ser un lugar muy solitario le pidió que mejor se movieran a otro sector cuando fueron interceptados por dos hombres armados que se transportaban en una moto, "por la poca luz no alcance a ver el color ni la placa", dijo el sobreviviente.

La escena fue acordonada por los agentes de la Policía Nacional Civil por los indicios que quedaron sobre la cinta asfáltica.