Hombre fallece en la Calzada La Paz tras sufrir un desmayo

El hombre se transitaba en la Calzada La Paz, cuando sufrió un desmayo y falleció.
Un hombre de 50 años se transportaba como pasajero de una motocicleta cuando se desmayó y cayó a la cinta asfáltica. Inmediatamente el piloto detuvo la marcha y llamó a la línea de emergencias para pedir auxilio.
Bomberos Municipales se presentaron y tras evaluarlo se descubrió que no contaba con signos vitales y que no presentaba politraumatismo ni tenía heridas de consideración, por lo que podía tratarse de un paro cardiorrespiratorio.
Según declaraciones del piloto y familiares que acudieron al lugar, el hombre habría sufrido una crisis nerviosa ya que se había enterado que un familiar tuvo un accidente y aparentemente se dirigía a recabar más información sobre el estado de su familiar.