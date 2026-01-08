Hombre fallece en la Calzada La Paz tras sufrir un desmayo

Un hombre de 50 años se transportaba como pasajero de una motocicleta cuando se desmayó y cayó a la cinta asfáltica. Inmediatamente el piloto detuvo la marcha y llamó a la línea de emergencias para pedir auxilio.

Bomberos Municipales se presentaron y tras evaluarlo se descubrió que no contaba con signos vitales y que no presentaba politraumatismo ni tenía heridas de consideración, por lo que podía tratarse de un paro cardiorrespiratorio.

Según declaraciones del piloto y familiares que acudieron al lugar, el hombre habría sufrido una crisis nerviosa ya que se había enterado que un familiar tuvo un accidente y aparentemente se dirigía a recabar más información sobre el estado de su familiar.

Los bomberos procedieron a llamar a las autoridades correspondientes para poder levantar el cuerpo de la cinta asfáltica. (Foto: CBM)