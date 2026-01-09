Estaba en el lugar equivocado: hombre es alcanzado por una bala perdida

Estaba comprando en una sector de la zona cuando fue impactado por una bala.
OTRAS NOTICIAS: Gestionaba créditos sin autorización de sus clientes para quedarse con el dinero
Un hombre resultó herido por una bala perdida cuando se encontraba comprando en una venta instalada en la 2a. avenida de la colonia Santa Fe, Suchitepéquez.
Los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio acudieron y atendieron a Juan José Cotoj, de 47 años, originario de San Miguel Chucul, quien presentaba una herida de bala en el brazo izquierdo.
Posteriormente, fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango para recibir atención médica.
Un auto era el objetivo
De acuerdo con el herido, dos sujetos que se conducían en una motocicleta pasaron disparando contra un vehículo que se encontraba en el sector y una de las balas impactó en su brazo.
"Había varias personas comprando, pero solo yo resulté lesionado. El vehículo atacado quedó con múltiples perforaciones de bala, no sabemos contra quién iba dirigido el ataque armado", expresó mientras era ingresado al centro asistencial.
La Policía Nacional Civil (PNC) trató de alcanzar a los responsables, pero no lo logró.