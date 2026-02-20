¡Se enfrentó a la PNC! Hombre herido en zona 1 es un presunto asaltante extranjero

El individuo había robado dos celulares y un reloj minutos antes en la zona 10 capitalina, según indicaron las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos presuntos asaltantes se enfrentaron contra sus agentes en la 6a. avenida A y 20 calle de la zona 1 capitalina.
Según indicaron las autoridades, uno de los sujetos fue identificado como William Antonio Hernández Navarro, de 38 años, de nacionalidad nicaragüense.
Hernández Navarro resultó herido de ambas piernas durante el enfrentamiento armado con la PNC, ya que pretendía huir junto a su compañero, luego de haber cometido un robo, por lo que fue capturado.
Este hombre es acusado de haber hurtado dos celulares, siendo un IPhone 16 y un iPhone 17 Pro Max, además de un reloj Apple Watch, todo valorado en Q26,000, esto tras asaltar a una persona en la zona 10 capitalina, según detalló la PNC.
GPS los delata
La víctima hizo la denuncia correspondiente y en seguimiento a las señales de GPS, fue ubicado el nicaragüense cuando huía en un vehículo de dos ruedas, llevando escondido lo robado en un compartimiento oculto, en el tanque de gasolina.
El ahora detenido escapaba junto a su compañero que al momento de observar la presencia policial y ser identificados uno de ellos, desenfundó el arma de fuego y disparó en contra de los agentes, pero esta segunda persona logró escapar.
La investigación sigue para dar con el otro sujeto que se dio a la fuga, según indicaron las autoridades.