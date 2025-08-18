Hombre intenta agredir a agente de la PNC con un machete

Dos personas intervinieron para auxiliar al agente.
Un video difundido en redes sociales registró el momento en que un hombre, en aparente estado de ebriedad, intentó atacar con un machete a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa.
En las imágenes se observa al agente en el suelo mientras dos personas intervienen para desarmar al agresor y evitar que continuara con el ataque.
Recapturado
El presunto responsable fue identificado como Jorge "N", de 18 años, quien momentos antes habría amenazado a transeúntes en el barrio La Democracia, generando la denuncia ciudadana que permitió su localización.
Según el informe policial, el individuo intentó escapar al notar la presencia de los agentes, pero fue capturado.
Las autoridades confirmaron que el joven presenta un antecedente en los registros de la PNC por el robo de un teléfono celular, hecho reportado el 26 de febrero del presente año.
