Hombre intenta agredir a agente de la PNC con un machete

  • Por Susana Manai
18 de agosto de 2025, 07:08
Vecinos del sector alertaron sobre un hombre que amenazaba por el área con un machete. (Imagen: captura de pantalla)

Dos personas intervinieron para auxiliar al agente. 

Un video difundido en redes sociales registró el momento en que un hombre, en aparente estado de ebriedad, intentó atacar con un machete a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa.

En las imágenes se observa al agente en el suelo mientras dos personas intervienen para desarmar al agresor y evitar que continuara con el ataque. 

Recapturado

El presunto responsable fue identificado como Jorge "N", de 18 años, quien momentos antes habría amenazado a transeúntes en el barrio La Democracia, generando la denuncia ciudadana que permitió su localización. 

El individuo intentó escapar al notar la presencia de los agentes, pero fue capturado. (Foto: PNC)
Según el informe policial, el individuo intentó escapar al notar la presencia de los agentes, pero fue capturado.

Las autoridades confirmaron que el joven presenta un antecedente en los registros de la PNC por el robo de un teléfono celular, hecho reportado el 26 de febrero del presente año.

Mira aquí el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

