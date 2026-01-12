Sorprenden a hombre con tres armas en pleno desfile hípico

El ahora detenido tenía tres órdenes de captura, una de ellas por homicidio.
Durante un patrullaje de seguridad realizado en el desfile hípico en honor al Cristo Negro de Esquipulas, agentes de la División de Información Policial (DIP) capturaron a un hombre que portaba tres armas de fuego tipo Glock, una de ellas sin licencia.
La detención se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, donde los investigadores identificaron al detenido como Edwin Estuardo Aldana Oliva, de 37 años.
Al momento de su aprehensión, los policías le incautaron tres pistolas, dos calibre 9 milímetros y una calibre .40.
Según el informe policial, una de las armas no contaba con licencia extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).
Tenía antecedentes
Las autoridades informaron que Aldana Oliva tiene vigentes tres órdenes de captura, emitidas en 2025 por un Juzgado del departamento de El Progreso, por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y homicidio.
El capturado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que enfrente los procesos legales pendientes.