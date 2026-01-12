La mujer que agredió a su víctima hasta provocarle la muerte

-

La agresión ocurrió frente a una plaza comercial en Villa Canales.

El Ministerio Público (MP) realizó allanamientos en un inmueble ubicado en Villa Canales, este lunes 12 de enero.

Durante la operación, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró la captura de Dina N., quien es sindicada del delito de homicidio preterintencional y era requerida por el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

(Foto: MP)

De acuerdo con la investigación, el 18 de agosto de 2025, la víctima se encontraba frente a una plaza comercial ubicada en Villa Canales, cuando fue agredida físicamente por la sindicada.

Como consecuencia de las graves lesiones, la agraviada presentó complicaciones de salud y fue ingresada al Hospital Roosevelt, donde posteriormente falleció.