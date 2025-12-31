Versión Impresa
Las impresionantes imágenes de un incendio en una vivienda en la zona 1 (video)

  • Por Verónica Gamboa
31 de diciembre de 2025, 07:53
Bomberos combaten un incendio que se registró en una vivienda en la zona 1 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

Los cuerpos de socorro trabajaron por varios minutos para sofocar las llamas.

En horas de la madrugada de este 31 diciembre se registró un incendio de grandes proporciones en la 17 avenida y 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en el Barrio Gerona.

Los Bomberos Municipales informaron que, una vivienda prendió en llamas, por causas que aún se desconocen. Los habitantes del lugar fueron evacuados por socorristas y puestos a salvo. 

Sofocan fuego

Por varios minutos, los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el fuego, el cual fue controlado en su totalidad. 

Estas son las imágenes de lo ocurrido: 

