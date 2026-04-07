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Hombre muere al ser atropellado en Villa Canales

  • Con información de Eunise Valdez / colaboradora
07 de abril de 2026, 17:12
La víctima murió debido al fuerte impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima murió debido al fuerte impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima murió debido al fuerte impacto.

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Un hombre murió tras ser atropellado en la ruta hacia el caserío La Virgen, en Villa Canales, en donde quedó a un costado de la vía.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a golpes ocasionado por el impacto.

El cuerpo quedó sobre la orilla de la carretera, mientras socorristas resguardaban la escena en espera del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para las investigaciones de ley.

La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada y se desconoce el paradero del conductor involucrado en el hecho.

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