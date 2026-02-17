Hombre muere y otro resulta herido al accidentarse en avenida Castellana

Un fuerte accidente de tránsito cobró la vida de un motorista la madrugada de este martes 17 de febrero en el puente Tecún Umán, ubicado en la ruta que comunica el bulevar Liberación con la avenida Castellana, en la zona 9 capitalina.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Ramírez, de 26 años, quien falleció en el lugar tras perder el control de la motocicleta que conducía.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar pero el motorista ya había fallecido. (Foto: CBV)

Además, elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al acompañante, identificado como Bryan Mora, de 30, quien posteriormente fue trasladado en estado crítico al Hospital Roosevelt.

Debido a las diligencias realizadas por las autoridades en la escena, el tránsito en el sector se ve afectado, por lo que autoridades recomiendan paciencia y precaución.

El vehículo quedó tendido en la cinta asfáltica a unos metros del cuerpo del piloto. (Foto: Amilcar Motejo)