Hombre muere tras accidente vial en el Anillo Periférico

La víctima quedó sin vida sobre el carril central.
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Un accidente vial se registró la madrugada de este domingo 29 de marzo en el Anillo Periférico, frente al asentamiento Las Torres, en la zona 7 capitalina.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una persona quedara sobre la cinta asfáltica, pero tras su llegada constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre de 60 años aproximadamente, quien falleció por politraumatismo, según indicaron los socorristas. Por el momento, no ha sido identificado.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley en el lugar tras este percance vial que de momento se desconoce cómo se originó.