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Hombre muere tras accidente vial en el Anillo Periférico

  • Por Geber Osorio
29 de marzo de 2026, 06:26
Ciudad de Guatemala
La víctima quedó fallecida sobre la cinta asfáltica del Anillo Periférico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima quedó fallecida sobre la cinta asfáltica del Anillo Periférico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima quedó sin vida sobre el carril central.

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Un accidente vial se registró la madrugada de este domingo 29 de marzo en el Anillo Periférico, frente al asentamiento Las Torres, en la zona 7 capitalina.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una persona quedara sobre la cinta asfáltica, pero tras su llegada constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Se trata de un hombre de 60 años aproximadamente, quien falleció por politraumatismo, según indicaron los socorristas. Por el momento, no ha sido identificado. 

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley en el lugar tras este percance vial que de momento se desconoce cómo se originó.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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